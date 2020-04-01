للمرة الأولى منذ 70 عاماً.. اجتماع “الناتو” عن طريق الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:15 مساءً - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، من أن الحلف يجب أن يمنع الأزمة الصحية التي تسبب بها وباء كورونا ”كوفيد 19“ من تعريض أمن الحلفاء للخطر؛ لأن التهديدات ”لم تختفِ وكأنها معجزة“.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف ”علينا التأكد من أن هذه الأزمة الصحية لن تسبب أزمة أمنية“.

وأشار إلى أنه ”للمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي، خلال 70 عاما، سيعقد اجتماع للوزراء عن طريق الفيديو“.

وتتعدد مواضيع النقاش؛ لأن على الحلف مناقشة كيفية مواصلة مهامه في أفغانستان والعراق بعد فك ارتباط الولايات المتحدة.

وأوضح أنه سيتعين على الحلف أن يتولى جزءًا من أنشطة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، وسيخفض عدد قواته في أفغانستان إلى 12 ألف جندي حيث ”لا يزال الوضع حساسًا“ على الرغم من الاتفاق الموقع بين حركة طالبان والولايات المتحدة.

وأضاف ”نحن نحرص على اتخاذ إجراءات وقائية ضد كوفيد 19، لكن حلف شمال الأطلسي يواصل مهامه؛ لأن التهديدات لم تختف وكأنها معجزة“.

وأشار إلى ان ”روسيا تجري مناورات عسكرية ودورياتنا مستمرة لمراقبة السماء والبحر… قمنا بإعادة جدولة أو تغيير حجم بعض التمارين، لكننا لم نقلل من الجهوزية العملياتية“

وأكد على أن ”أفضل رد على التضليل والدعاية هي الوقائع“.

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وأعلن أن حلف الأطلسي يجب أن يدرس كذلك كيفية تنسيق دعمه ومساعدته لدول الحلف بشكل أفضل في مواجهة الوباء.

واعتبر أن ”القدرات العسكرية تدعم الجهود المدنية. فهي تساعد في مراقبة الحدود، ونقل الإمدادات الطبية، وعمليات التعقيم“.

ونوه إلى أن ”الحلفاء يحددون كل على حدة احتياجاتهم ويطلبون المساعدة من الدول الأخرى عبر مركز تنسيق الاستجابة للأزمات الإنسانية التابع للحلف“.

ورأى ستولتنبرغ، أن ”التحالف عليه التفكير في كيفية استخدام قدراته بشكل أجدى وأسرع“.

وقال ردا على سؤال حول الدعم الكبير المقدم من الصين وروسيا والذي لاقى رواجا إعلاميا كبيرا ”إن الأمر يعود لكل دولة من أجل تحديد المساعدة التي تحتاجها“.

وختم بالقول ”إن هذه الأزمة دولية، وعلينا أن نساعد بعضنا البعض“.