كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الجزائر إلى 58 والإصابات إلى 847 حالة

أعلن وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 58 وفاة، وهو أعلى رقم يومي تسجله الجزائر منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

مُقابل ذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بشكل لافت ليصل إلى 847 حالة، بعد تسجيل 131 إصابة جديدة.

وتُعتبر الجزائر أول دولة إفريقية من حيث انتشار فيروس كورونا متبوعة بالمغرب ثم تونس.