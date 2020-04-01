وفاة فنان تركي معروف بدوره في مسلسل “وادي الذئاب” بسبب كورونا

توفي الممثل التركي، تورهان كايا، بطل مسلسل وادي الذئاب، عن عمر ناهز 69 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقله موقع “CNN Turk” عن ابنه، اليوم الأربعاء.

ونشر الموقع نفسه أن تورهان كايا، الشهير في العالم العربي بدور “أورديناريوس”، في المسلسل التركي “وادي الذئاب”، كان يشكو قبل أيام من السعال الحاد، قبل أن تأكد التحاليل المخبرية إصابته بكورونا.

وولج الممثل التركي الشهير إلى غرفة العناية المركزة، بعد تطور حالته سلبا، لكنه فارق الحياة، متأثرة بأعراض الجائحة، التي تنتشر في بلاده مثل عدد كبير من الدول.

وخضعت زوجة الراحل وابنه لفحص كورونا، وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية، ما جعل الأسرة تعتقد أن الفيروس أصاب توران في المستشفى.