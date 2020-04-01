تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قصبة تادلة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية.
وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيهم ضبطوا على مستوى جماعة أولاد سعيد الوادـ وبحوزتهم كمية مهمة من المخدرات بالإضافة إلى خرقهم لحالة الطوارئ، التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة المختصة لدى ابتدائية قصبة تادلة لتعميق البحث معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تادلة..توقيف 5 أشخاص من أجل الاتجار في المخدرات وعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.