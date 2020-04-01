تادلة..توقيف 5 أشخاص من أجل الاتجار في المخدرات وعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قصبة تادلة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية.

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيهم ضبطوا على مستوى جماعة أولاد سعيد الوادـ وبحوزتهم كمية مهمة من المخدرات بالإضافة إلى خرقهم لحالة الطوارئ، التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة المختصة لدى ابتدائية قصبة تادلة لتعميق البحث معهم.