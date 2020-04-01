أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الأوبعاء، عن وفاة منسقها مع بعثة المينورسو، ومسؤول ما يسمى بالعلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو، أمحمد خداد.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الانفصالية، حمادة سلمى، إن الراحل توفي بعد صراع طويل مع المرض.
وأوضح المتحدث، أن رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا سيعلن من خلاله عن حالة الحداد وتنكيس الأعلام، بكافة المؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة قيادي في جبهة “البوليساريو” الانفصالية ومنسقها مع بعثة “المينورسو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.