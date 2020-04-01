وفاة قيادي في جبهة “البوليساريو” الانفصالية ومنسقها مع بعثة “المينورسو”

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الأوبعاء، عن وفاة منسقها مع بعثة المينورسو، ومسؤول ما يسمى بالعلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو، أمحمد خداد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الانفصالية، حمادة سلمى، إن الراحل توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح المتحدث، أن رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا سيعلن من خلاله عن حالة الحداد وتنكيس الأعلام، بكافة المؤسسات.