شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبحث فرض الطوارئ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال ثلاثة مسؤولين كبار لرويترز إن الحكومة الروسية تفكر في فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس كورونا حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكن الكرملين نفى الأمر.

وارتفعت حصيلة روسيا من حالات الإصابة بكورونا إلى 2777 اليوم الأربعاء بالإضافة إلى 24 وفاة.

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وفرضت عشرات المناطق الروسية بما في ذلك مدينة موسكو قيودا جزئية على الحركة للحد من انتشار الفيروس.

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في موسكو يوم الاثنين، لا يمكن للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الغذاء أو الدواء من مكان قريب أو للحصول على علاج طبي عاجل أو لتمشية الكلاب أو للتخلص من القمامة. لكن المصادر الثلاثة قالت إن الحكومة تفكر في توسيع نطاق هذه القيود على مستوى البلاد.

وقال أحد المصادر "لن يسمح لكم بمغادرة المنزل أو الخروج من البلدة ما لم يكن هناك سبب