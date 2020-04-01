ألمانيا تمدد "قيود" كورونا المشددة حتى 19 أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد القيود المشددة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا حتى انتهاء 19 أبريل/نيسان الجاري.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن بلادها قررت تمديد التدابير التقييدية على صعيد الحياة العامة حتى 19 أبريل/نيسان على الأقل، بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وأضافت، عقب مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء 16 مقاطعة، أن "القيود المفروضة على التواصل على صعيد الحياة العامة مددت حتى 19 أبريل/نيسان، وسنقوم بتقييم جديد، الثلاثاء، الذي يأتي بعد عيد الفصح".

وجاء في مشروع قرار للمؤتمر الذي عقدته المستشارة أنجيلا ميركل عبر الهاتف مع رؤساء حكومات الولايات، الأربعاء، استمرار التوصية للمواطنين بخفض مخالطتهم بأي أشخاص خارج نطاق أفراد العائلة في نفس المنزل، وفقا للقواعد السارية إلى أدنى حد ممكن، حتى خلال أيام عطلة عيد القيامة.

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ووفقا للقرار، سيطلب من الألمان "التخلي بوجه عام عن الرحلات الخاصة وزيارات الأقارب، ونصت الورقة على أن هذا الإجراء سيسري على الداخل، وعلى النزهات السياحية عبر الحدود الإقليمية".

ومن المنتظر أن يتم العمل بهذه القواعد حتى 19 أبريل/نيسان الجاري مبدئيا، ويوافق هذا اليوم نهاية عطلة أعياد القيامة للمدارس في جميع الولايات الألمانية.

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وبحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية، فقد دعت ميركل الممثلة للحكومة الاتحادية وماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، الممثل لرؤساء حكومات الولايات، إلى عدم التطرق لنقاش بشأن تخفيف التدابير القائمة قبل عيد القيامة.

ووفقا لهذه المعلومات، من المنتظر إجراء مشاورات مجددا بشأن الوضع يوم 14 أبريل/نيسان، وهو أول يوم عمل بعد عطلة عيد القيامة.

وسجلت ألمانيا 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى نحو 72 ألفا، وعدد الوفيات إلى 781 حالة، بحسب معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المستوطنة.