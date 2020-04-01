أثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة في الخريف المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إن ملء بحيرة سد النهضة في بلاده سيبدأ في الخريف المقبل وذلك بحلول (موسم الأمطار) وذلك رغم التحديات التي تواجه بلاده بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.. جاء ذلك في بيان نشره أبي أحمد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لبدء إنشاء سد النهضة الذي بدأ العمل به في أبريل (نيسان) عام 2011. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ترتيب زيارة لمصر وأثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة والوصول إلى حل مناسب يرضي كافة الأطراف. وأضاف آبي أحمد أنه رغم وباء فيروس كورونا أصبح الآن تحديًا أمام الشعب الأثيوبي، فإننا نتوقع أن نرى عملية بدء التخزين في سد النهضة لتخزين المياه بداية الخريف المقبل من أجل الانتهاء من أول سد مائي يساهم في تعزيز التنمية في بلاده. وأضاف رئيس الوزراء "إذا اتحدنا كإثيوبيين مع بعضنا البعض سنتصدى لفايروس كورونا وسننهي بناء السد في نفس الوقت ، مؤكدا أن سد النهضة يتم بناؤه بتمويل من الشعب الأثيوبي الذي يمثل له المشروع رمزا للسيادة والوحدة. وختم حديثه قائلا "إذا عمل الإثيوبيون بيد واحدة معا، فسوف يتصدون لفيروس كورونا وينهون بناء سد النهضة في وقت واحد ليضربوا عصفورين بحجر". وسجلت السلطات الصحية الإثيوبية، أمس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 25 حالة في البلاد.
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