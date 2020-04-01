معارض تركي:خزانة أردوغان أصبحت خاوية على عروشها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

قال المعارض التركي محمد عبيد الله إن الدول الغربية التي ينتقدها الرئيس التركي رجب أردوغان كثيرا تقدم لشعوبها مساعدات مادية فورية لمكافحة فيروس كورونا ولكن في الوقت ذاته يطالب الرئيس التركي شعبه بتقديم تبرعات مالية في سبيل مكافحة هذا الفيروس الفتاك، مما يؤكد أن خزانة أردوغان أصبحت خاوية على عروشها ويدل على أن وعوده الكاذبة التي يزعم فيها أن تركيا قادرة على تجاوز هذه الأزمة دون الحاجة إلى أي مساعدات. وأوضح عبيد الله أن الشعب التركي رد على هذه المطالب من خلال إطلاق هشتاقات تحمل اسم "لا قرش لأردوغان" وعلى حكومة أردوغان الاستقالة، حيث بلغ التغريدات بها أكثر من 70 ألفا، مما يشير إلى حجم الرفض الشعبي لأفعال أردوغان التي تتنافى مع وعوده الكاذبة، حسب قوله. وأشار المعارض التركي عبيد الله إلى أن الاقتصاد التركي كان يعاني من أزمة طاحنة قبل ظهور فيروس الكورونا القاتل، والاقتصاد التركي سوف يتعرض لأزمة كبيرة للغاية وهناك خبراء يؤكدون أن تركيا قد تواجه مجاعة حقيقة خلال بضعة أشهر إذا لم تتخذ حكومة أردوغان تدابير لدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وقال عبيد الله "نرى أن حزمة أردوغان المالية الذي أعلن عنها مؤخرا هي مساعدات مالية موجهة لرجال الأعمال ولم تتضمن دعم لقطاع الزراعة بمعنى أن تركيا أمامها أزمة حقيقية في الاقتصاد وبات نظام أردوغان عرضة للانهيار.

