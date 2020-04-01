الأردن يوقف مطرباً شعبياً تحدى قيود كورونا بحفل غنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

أوقف الحاكم الإداري في محافظة إربد شمال الأردن رضوان العتوم اليوم الأربعاء مطرباً شعبياً، للاشتباه بإحيائه حفل زفاف، بشكل يخالف أوامر الدفاع التي تمنع حفلات الأعراس والتجمعات، والسارية المفعول منذ 23 الشهر الماضي، لوقف عدوى فيروس كورونا. وقال مصدر أمني في محافظة إربد لـ24، إن الأجهزة الأمنية أوقفت المطرب وتحاول التحقق من تاريخ إقامة الحفل، مشيراً إلى أن الفيديو ظهر فيه أغاني تقلل من أهمية فيروس كورونا وتتهكم على الإجراءات المتخذة لمنع تفشي المرض. ونشرت مقاطع حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي في 27 الشهر الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة ومستمرة من قبل السكان، خاصة وأن محافظة إربد تعتبر من أكثر المناطق الساخنة في المملكة بتفشي فيروس كورونا، وهو ما دفع السلطات إلى توقيف المطرب. وفور صدور أمر التوقيف نشر المطرب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح فيه أن "الحفل أقيم بتاريخ 20 من الشهر الماضي، أي قبل صدور أوامر الدفاع وحظر التجوال بثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن "الحفل كان قليل الحضور حرصاً من أصحابه على عدم التسبب بنقل عدوى الفيروس". وأشار إلى أن "الحفل اقتصر على عدد قليل من أقرباء العريس واستمر لنصف ساعة فقط". ويوضح، أن "الأمر اختلط على الناس، بسبب نشر الفيديو على اليوتيوب بتاريخ 27 من الشهر الماضي، أي بعد 4 أيام من صدور أوامر الدفاع، في حين أن الحفل أقيم في الـ 20 من الشهر ذاته قبل صدور أوامر الدفاع".

