بحث تفعيل عمل لجنة المتابعة الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

طرابلس - الخليج 365

عشية أولى اجتماعاتها، بحثت الجامعة العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تفعيل عمل لجنة المتابعة الدولية المعنية بالأزمة في تلك البلد.



ومن المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها غدا الخميس.

جاء ذلك في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس جمع حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مع ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، إن اللقاء يأتي في سياق التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة لدعم جهود السلام في ليبيا والتحضير لتفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين الخميس.

وأضاف البيان أن الطرفين تناولا خلال اللقاء مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية، والذي سيتم من خلال الدائرة التليفزيونية المغلقة.

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كما تناول الطرفان أهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد المطالبة بوقف العمليات العسكرية القائمة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي والالتزام بالهدنة الإنسانية لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وتشاور الجانبان، وفق البيان، حول مجمل التطورات على الساحة الليبية والحاجة إلى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع وتشجيع الأطراف على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلي أن الدور المنتظر من لجنة المتابعة الدولية يأتي دعماً وتفعيلاً لمخرجات قمة برلين وعلى رأسها تأمين الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا والتوقف عن كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن.

وكانت العاصمة الألمانية برلين قد استضافت مؤتمرا دوليا حول ليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، نتج عنه الاتفاق علي 3 مسارات (عسكري واقتصادي وأمني) لمحاولة حل الأزمة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف المشاركة في عملية برلين كانت قد توافقت على إسناد رئاسة لجنة المتابعة الدولية إلى إيطاليا خلال شهر مارس/آذار الماضي، وإلى الجامعة العربية خلال شهر أبريل/آب الجاري، ثم إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو/آيار القادم.