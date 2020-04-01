الصحة الهولندية: 134 حالة وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، تسجيل 134 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكثر من ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وكانت السلطات الهولندية أعلنت في وقت سابق، تمديد الإجراءات الوقائية والاحترازية إلى 28 نيسان المقبل للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أن الفعاليات والأحداث التي تحتاج إلى موافقة ستظل محظورة حتى أول شهر حزيران المقبل، ومن بينها مباريات الدرجتين الأولى والثانية لدوري كرة القدم بهولندا.
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