ترودو: الحكومة ستتكفل بدفع 75 بالمئة من أجور الموظفين و25 بالمئة سيتكفل بهم أرباب العمل

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن "الحكومة الكندية ستتكفل بدفع 75 بالمئة من أجور الموظفين و25 بالمئة سيتكفل بهم أرباب العمل".
وفي وقت سابق، كشف ترودو، أن "الحكومة رصدت ملياري دولار لشراء لوازم طبية في الأسابيع المقبلة، في إطار الجهود التي تقوم بها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد ترودو "توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية"، موضحاً أن "كل هذه المعدات ستكون متوفرة في غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة".
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