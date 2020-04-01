ترودو: الحكومة ستتكفل بدفع 75 بالمئة من أجور الموظفين و25 بالمئة سيتكفل بهم أرباب العمل

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أن "الحكومة الكندية ستتكفل بدفع 75 بالمئة من أجور الموظفين و25 بالمئة سيتكفل بهم أرباب العمل".

وفي وقت سابق، كشف ترودو​، أن "الحكومة رصدت ملياري دولار لشراء لوازم طبية في الأسابيع المقبلة، في إطار الجهود التي تقوم بها لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأكد ترودو "توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من ​المستلزمات الطبية​"، موضحاً أن "كل هذه المعدات ستكون متوفرة في غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة".