أردوغان: تركيا ستتجاوز أزمة كورونا وستواصل الإنتاج والتصدير

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أن "​تركيا​ ستتجاوز أزمة ​كورونا​"، مؤكداً أن "بلاده مصممة على مواصلة الإنتاج والتصدير".

ولفت أردوغان إلى أن "الهدف الأساسي هو تخليص البلاد من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر"، موضحاً أن "المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد".

كما شدد على أن "تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكراً من خلال البنية التحتية الصحية القوية"، داعياً الشعب التركي إلى "التزام منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا"، لافناً إلى أنه "على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي، يزداد تباطؤ انتشار الفيروس".