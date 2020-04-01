رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تحاول إفشال جهودنا لحماية أبنائنا من كورونا

أكد رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي محمد اشتيه، أن "الثغرة الحقيقية في المعركة ضد تفشي كورونا، هي ​إسرائيل​ ومستوطناتها وحواجزها وكل إجراءاتها التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا".

ولفت اشتيه، عقب الإعلان عن تسجيل 15 إصابة ب​فيروس كورونا​ لدى عمال فلسطينيين في إحدى المستوطنات، إلى أن "استمرار تنقل العمال بتسهيلات إسرائيلية بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم، يشكل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار الوباء".

كما اعتبر أن "السماح للعمال بالتنقل، هو محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواحهم، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا"، موضحاً أن "هناك تنسيق فلسطيني دولي مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال ​منظمة الصحة العالمية​ التي تتابع مع ​وزارة الصحة​ سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية".

بالتوازي، استنكر أشتيه الحديث الإسرائيلي عن "ضم طبي إسرائيلي للضفة الغربية"، مشيراً إلى أنه "لا نقبل وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا، والمطلوب من إسرائيل أن تتركنا وشأننا".