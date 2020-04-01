الجيش الليبي: بارجة تركية استهدفت منطقة العجيلات دون احداث خسائر

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن "بارجة تركية قامت برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر".
ولفت المسماري إلى أن "تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كانت في السابق ترافق البوارج البحرية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية لإرهابيين ومرتزقة سوريين".
ومن الجدير ذكره، أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، كان أعلن في وقت سابق "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد"، مشيراً إلى أن "الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمكنت من اسقاط الطائرة التركية المسيرة غرب البلاد".
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