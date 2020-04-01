الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حالات الوفاة جراء الغصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 23 حالة، عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه "خلال ساعة واحدة فقط، لقي إسرائيليان حتفهما بعد إصابتهما بكورونا"، موضحةً أن "الحالة الأولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 69 عاماً، في حين تعود الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 74 عاما، وكان يعاني من صعوبات خطيرة في التنفس جراء إصابته بالفيروس".
كما أوضحت وسائل الإعلام أن "عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5531 حالة".
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