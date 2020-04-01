قديروق يعلن إغلاق الحدود البرية والجوية في الجمهورية بسبب كورونا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إغلاق الحدود الإدارية البرية والجوية للجمهورية، اعتباراً من 5 نيسان المقبل، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كان الرئيس الشيشاني أعلن في وقت سابق، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص فى الجمهوري، موضحاً أن "الشخص المصاب دخل أراضى الشيشان قادما من خارج روسيا".
وأشار قديروف إلى أن "التدابير تتخذ لتحديد دائرة الأشخاص الذين ربما يكونوا قد احتكوا به"، لافتاً إلى أن "معظم المشاكل المتعلقة بتفشى فيروس كورونا فى الشيشان تأتى من الأشخاص الذين عادوا إلى الجمهورية من الخارج دون أن يبلغوا السلطات الطبية والصحية المحلية بذلك".
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