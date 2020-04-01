وفاة نائب جزائري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الجزائرية وفاة البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي، لافتاً في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في ​الاقتصاد​ الوطني".

من جهتها، دعا ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ مواطنيه في وقت سابق، إلى التحلي بالانضباط للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، فيما لا تزال البلاد تسجل مزيدا من الإصابات والوفيات.