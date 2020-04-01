السلطات الالمانية تمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطاراتها بسبب كورونا

منعت السلطات الألمانية الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطاراتها، وذلك بسبب الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بالتوازي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمديد التدابير التقييدية بسبب تفشي فيروس كورونا حتى 19 نيسان على الأقل.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أشار في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "المطالب العامة بتخفيف الإجراءات المتخذة سابقة لأوانها، ولذلك فإنها غير سديدة، طالما أننا لم نصل بعد إلى إبطاء واضح في عدد الإصابات الجديدة".
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