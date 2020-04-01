"سي بي إس نيوز": الولايات المتحدة سجلت 865 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أشارت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إلى أن "الولايات المتحدة سجلت 865 حالة وفاة جديدة، في يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4080 حالة وفاة".
ولفتت الشبكة إلى أن "غرفة أطباء الطوارئ في أميركا، أكدت أن حصيلة موتى فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأميركية غير مسبوقة"، موضحةً أن "الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل".
كما أفادت بأن "عدد الذين تم تشخيصهم بالمرض وصل في الولايات المتحدة الأميركية إلى نحو 190 ألف شخص".
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