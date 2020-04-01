اكد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده "اصابة شخص من بلدة الفاعور بفيروس كورونا ويدعى. ع. ب، وهو ينفذ حاليا حجرا ذاتيا داخل منزله في البلدة، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، لتكون اول حالة تسجل في قضاء زحلة ضمن محافظة البقاع".
وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أنه حتى تاريخ 1 نيسان 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع: إصابة شخص من بلدة الفاعور بالفيروس وهو في الحجر الذاتي داخل منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.