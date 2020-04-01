محافظ البقاع: إصابة شخص من بلدة الفاعور بالفيروس وهو في الحجر الذاتي داخل منزله

اكد محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جوده​ "اصابة شخص من ​بلدة الفاعور​ ب​فيروس كورونا​ ويدعى. ع. ب، وهو ينفذ حاليا حجرا ذاتيا داخل منزله في البلدة، بحسب توصيات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​، لتكون اول حالة تسجل في قضاء زحلة ضمن محافظة البقاع".

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أنه حتى تاريخ 1 نيسان 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا.