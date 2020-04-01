الموسوي: لنا ان نتفاءل مع التوصية باستمرار الحذر والالتزام بالمنازل

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "دول مثل الصين وإيران ولبنان تعاطت مع وباء كورونا بمعايير صحية ووقائية جيدة وكفاءة عالية، فيما دول مثل اميركا وإيطاليا وبريطانيا تقبع في أسفل سلم الوقاية والمعالجة"، مضيفا :"لنا ان نتفاءل، مع التوصية باستمرار الحذر والالتزام بالمنازل لمنع انتشار الوباء، درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وفي وقت سابق، أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، إلى أن "سلوك المجتمع وانضباطه يؤثّر على حركة وسلوك وباء ​كورونا​ المستجد"، لافتاً إلى أنهما "متلازمين لا يفترقا، فالفيروس ذكي جداً، لكن الإنسان أذكى إذا عرف كيف يحتاط منه".

وأوضح حسن، خلال ​مؤتمر صحفي​، ان "معطياتنا حتى اليوم جيدة، لكنني كنت أقول دائماً أنها محفوفة بالمخاطر"، موضحاً أنه "مدى فهمنا على بعضنا البعض، يساعدنا على تحقيق أمان لمجتمعنا، ونحول دون وقوع المحظور المتمثل بتقشي الوباء بسرعة"، ولا تستطيع ​منظمة الصحة​ العامة مواجهة هذا الوباء عندما يجتاج المجتمع كما حصل في كل دول العالم".