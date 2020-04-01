المجذوب ناقش مع بو صعب المرحلة الإستثنائية الراهنة لجهة العام الدراسي والإمتحانات

التقى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في مكتبه في الوزارة، النائب الياس بو صعب واستمع منه إلى رؤيته للمرحلة الإستثنائية الراهنة لجهة العام الدراسي والإمتحانات الرسمية، في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى الإقفال القسري والتعبئة العامة في البلاد".
وتم البحث في المشاريع الدولية التي تندرج في إطار القرض والهبة الدوليين S2R2، وسبل تسريع تنفيذ مكوناتهما، لجهة تطوير المناهج ورقمنتها، إضافة إلى بناء مدارس رسمية جديدة، وزيادة قدرات الإدارات المدرسية والمناطق التربوية ومديريات وزارة التربية والتعليم العالي.
وعبر بو صعب عن تقديره "للجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير المجذوب لخدمة التربية وتأمين التعليم في الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد"، مبديا "إستعداده لوضع خبرته بتصرف الوزير والوزارة".
من جهته شكر المجذوب بو صعب على "اهتمامه ومتابعته لقضايا التربية من موقعه الوطني والنيابي"، مؤكدا "أهمية التعاون بين اللبنانيين جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
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