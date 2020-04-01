سفارة العراق قدمت كمية من المساعدات الغذائية للعوائل العراقية القاطنة بلبنان

قامت سفارة جمهورية العراق في بيروت وبجهود ذاتية من كادر وموظفي السفارة بتقديم كمية من المساعدات الغذائية للعوائل العراقية القاطنة في لبنان لاعانتهم في ظل الاوضاع المعيشية الحالية الصعبة التي يمرون بها. وقد قام موظفو القسم القنصلي بتوزيع سلة غذائية متكاملة لقرابة المائة وعشرون عائلة تضمنت مواداً غذائية اساسية متنوعة..
وقد قدم ابناء الجالية العراقية في لبنان شكرهم وامتنانهم للبعثة وكادرها وعلى رأسهم القائم بالاعمال امين النصراوي على هذه المبادرة الانسانية التي تعكس اهتمامهم بأحوال اخوتهم العراقيين في لبنان وحرصهم على ادامة التواصل معهم والاستجابة لمشاكلهم.
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