لقاء في دارة بهية الحريري للتداول في الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

التقت النائبة ​بهية الحريري​ مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، بحضور رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ ورئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ علي الشريف ومنسق صيدا في تيار "المستقبل" أمين الحريري ،وتم التداول في الإجراءات المتخذة في المدينة والجوار على صعيد تلافي مخاطر تفشي ​فيروس كورونا​ والوقاية منه.

وتوقف المجتمعون عند تداعيات هذه الأزمة الى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على الأوضاع المعيشية والحياتية في المدينة والجوار وما تقوم به البلدية بالتعاون مع فاعليات المدينة والمجتمع المدني للتخفيف من وطأة الأزمتين على المواطنين. وجرى التأكيد على دعم مبادرات بلدية صيدا ومتابعة وتكثيف الجهود بهذا الإتجاه، ومطالبة المعنيين في الدولة بأن تنال صيدا حقها من المساعدات وبشكل منصف، وبالاسراع بتجهيز ​مستشفى صيدا الحكومي​ لاستقبال حالات الكورونا أسوة بالمستشفيات الحكومية التي جهزت في بقية المناطق".

وفي تصريح له، لفت سوسان الى "اننا تداولنا الحديث مع السيدة الحريري حول حقوق صيدا على الدولة اللبنانية والمساعدات الملحوظة للمدن اللبنانية وضرورة ان تشعر المدينة حقيقة بأنها موجودة على الخارطة اللبنانية وعلى خارطة الإهتمام الرسمي، هذه المدينة التي راهنت دائما على الدولة العادلة والقوية. كما تداولنا في موضوع تجهيز المستشفى الحكومي وتهيئته وكل هذه الأمور التي تعني صيدا وتعني اهلها وتعني احياءها متجاوزين الخارطة العقارية لمدينة صيدا، هي صيدا بكل انتشارها وبكل امتدادها، صيدا التي لم تميز يوما من الأيام بين مذهب وآخر وطائفة وطائفة وكانت للجميع وهي حريصة ان تكون المساعدات للجميع".