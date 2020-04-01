النشرة: تسجيل حالات خرق لقرار التعبئة العامة بالنبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن تسجيل عدة حالات خرق لقرار التعبئة العامة، تمثلت بإزدحام السير والتجمعات أمام الصرفات الآلية لقبض الرواتب. واعتبر رئيس ​بلدية النبطية​ ​أحمد كحيل​ ان ما حصل يشكل مؤشرا خطيرا وجريمة، وأبلغ محافظ النبطية بما حصل تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وكان مجلس الوزراء أقر تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد حتى يوم 12 نيسان المقبل، بعد التوصية التي رفعها إليه المجلس الأعلى للدفاع، وسط تأكيد رئيس الحكومة حسان دياب أن فترة احتواء فيروس كورونا الجديد تمتدّ إلى خمسة أسابيع.

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