ضاهر: مختبر مستشفى الهراوي سيكون جاهزا منتصف الاسبوع المقبل لاجراء 100 فحص كورونا في اليوم

توجه النائب ​ميشال ضاهر​ إلى اهالي زحله وقضائها، لافتا الى انه "انطلاقا من مبدأ وضع أهالي المنطقة في أجواء المستجدات و التحضيرات التي يجري العمل عليها لتأمين كل ما يلزم لمواجهة ​فيروس كورونا​، أودّ أن أطلع الزحليين وأهالي القضاء بأن الشركة التي كنت قد تعاقدت معها لشراء المختبر الخاص لاجراء فحوصات الكورونا،قد أوصلت المعدّات اللازمة الى ​مستشفى الهراوي الحكومي​ المعلقة، وقد أبلغنا من فريق المهندسين بأن العمل جار لاستكمال ما تبقّى من تجهيزات وسيكون المختبر جاهزا لإجراء ١٠٠ فحص كورونا في اليوم الواحد وذلك ابتداء من منتصف الاسبوع المقبل".

وفي بيان لمكتبه الاعلامي، لفت ضاهر الى ان "الشركة قد أطلعتنا على مبادرة من السيّدة ميريم السكاف لتقديم ١٠ كيت (KIT) لزوم المختبر وذلك لإجراء حوالي ١٠٠٠ فحص كورونا، وبعد التنويه بهذه البادرة الخيّرة للسيدة السكاف وشكرها على هذه الخطوة، أشجّع كل المقتدرين من مسؤولين وشخصيات ورجال أعمال في المنطقة لوضع جميع الحسابات والخلافات جانباً والتكاتف وتوخيد الجهود في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلّب قدر عالي من الوعي والمسؤولية لحماية أهلنا من هذا الوباء الكارثي".