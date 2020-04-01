التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث: 497 إصابة بـ"كورونا" منها 16 جديدة

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في ​وزارة الصحة​ اللبنانية بأن عدد الحالات المسجلة ب​فيروس كورونا​ منذ 21 شباط الماضي بلغ 479، مشيراً إلى أن هناك 16 حالة جديدة و14 حالة وفاة و37 حالة شفاء، في حين أن عدد الفحوصات التي أجريت بلغ 7289.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت أنه حتى تاريخ 1 نيسان 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا.