جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار السلع منذ 17 تشرين الأول 58.43%

أشارت ​جمعية المستهلك​ - لبنان، في بيان، إلى أن "سجل تطور اسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعا بلغ 13.17% أي ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 تشرين الاول 2019 حوالي 58.43%".



وطالبت الحكومة بأن "تضع هذا الامر في سلم اولوياتها، وهذه هي خارطة الطريق التي نعيد تكرارها للمرة الالف إذا ما ارادت وقف الانهيار: دعم قطاعات أربعة الان: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والادوية، قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط، تحديد سعر هذه السلع من قبل ​وزارة الاقتصاد​ فور اعلان دعمها، اسوة بعدة دول عربية واوروبية، الالغاء الفوري من قبل ​المجلس النيابي​ لكافة اشكال الاحتكار خاصة القانون 34/1967 الذي اسس للاحتكارات التي تسيطر على ​الاقتصاد اللبناني​، واقرار قانون المنافسة مما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة واعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الاعباء لوقف الانفجار".