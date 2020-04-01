تابع المركز التربوي للبحوث والإنماء وضع الدروس التلفزيونية على روابط إلكترونية، وذلك في إطار مشروع التعلم عن بعد، بهدف تمكين المتعلمين من إعادة مشاهدتها.
وفي هذا الإطار لفت المركز التربوي للبحوث والانماء إلى أن الحلقات التلفزيونية التي بُثت يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان، يمكن مشاهدتها على الروابط الآتية:
لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، يرجى الضغط على الروابط أدناه:
1) مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية - أنظمة الإنتخابات:(الصف الثانوي الثالث / العلوم العامة، علوم الحياة، آداب وإنسانيات، إقتصاد واجتماع):
2) مادة الرياضيات: Logarithmic Functions 1 (الصف الثانوي الثالث - القسم الإنكليزي/ فرع الإقتصاد والإجتماع):
3) مادة الرياضيات: Logarithmic Functions 2 (الصف الثانوي الثالث - القسم الإنكليزي/ فرع الإقتصاد والإجتماع):
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كانت هذه تفاصيل خبر المركز التربوي حدد روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لمشروع التعلم عن بعد ليوم الأربعاء 1 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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