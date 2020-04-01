شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على ان فرصة الانقاذ والثقة سيفقدها رئيس الحكومة ​حسان دياب​ لو ازعن للمحاصصة. ونصح يعقوب دياب انه "مهما فعلت فلن يرضوا عنك ولن يتقبلوك فلا تتراجع ولتكن ​التعيينات​ على الكفاءة دون ​المحاصصة​ هم اضعف من اسقاط الحكومة"، مضيفاً: "لا ترضخ وكن النموذج المرتجى ولا تخف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب لحسان دياب: ليفعلوا ما يشاؤون لا تقبل بالمحاصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.