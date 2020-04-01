رابطة التعليم المهني والتقني: لانهاء العام الدراسي إذا سمحت الظروف ولو امتد التدريس حتى تشرين الأول

أكدت رابطة ​اساتذة التعليم المهني والتقني​ العمل على انهاء ​العام الدراسي​ إذا سمحت ظروف الوضع الصحي وانحسار الوباء المستجد حتى لو امتد التدريس حتى شهر أيلول او تشرين الأول.

وفي بيان لها بعد اجتماع مع وزير التربية ​طارق المجذوب​، شددت الرابطة على "التمسك بإجراء امتحانات الشهادة الرسمية مهما كانت الظروف لكافة الاختصاصات ان سمح الامر او لبعضها في حال تعذر ذلك مع التمسك بعدم إعطاء إفادات لتلامذة وطلاب الشهادات الرسمية".

واشارت الى ضرورة "احتساب ساعات التعاقد لجميع الأساتذة المتعاقدين دون استثناء أحد وذلك وفقاً لعدد ساعات التعاقد المنوه عنه ضمن كل عقد تعاقد للتدريس بالساعة المُوَقَّع من قبل كل أستاذ وذلك نظراً ان عدم تنفيذ ساعات التدريس المتبقية جاء تحت ظروف قاهرة ليس للأستاذ أي ذنب فيها، وخاصة بهذه الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد".

وقد سلمت الرابطة هذه البنود الى وزير التربية لدرسها واتخاذ القرارات المناسبة.