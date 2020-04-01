بعد الجدل.. الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة: لم نمنح الصلاحية لأي جهة الحديث باسمنا ونحن مجندون لخدمة الوطن والمواطنين

بعد مطالبة الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدعم مالي، وتوفير حلول استثنائية، تستفيد منها العيادات، والمصحات الطبية، في ظل الأزمة الصحية، التي يشهدها المغرب؛ قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن المصحات الخاصة في المغرب لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها إلى أي جهة كيفما كان نوعها ولا تسمح بالتشكيك في وطنيتها والتزامها تجاه الوطن، والمواطنين.

وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “المصحات الخاصة مجنّدة لخدمة الوطن والمواطنين للمساهمة في القضاء على الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد”.

وأعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن “هاجسها الأوحد، والوحيد، هو انخراطها، وتجنّدها، ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني، والعسكري، لخدمة المغاربة، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكذا تقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم”.

كما أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى”، مشيرة إلى أن “الطاقة السريرية المتوفرة، التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ “كوفيد 19” قد تصل إلى 9 آلاف سرير”، مشددة على أنها “لن تبخل، ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة”.

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علاوة على ذلك، أفادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها “عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي، والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة إلى مستشفى سيدي مومن، وكذا مصلحة في مستشفى مولاي يوسف”.

وقال المصدر ذاته “إن إحدى المصحات الخاصة تستقبل 30 حالة للمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء، وممرضين، خصوصا أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، كما شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش، والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى”.

وبالنسبة إلى طلب الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء من رئيس الحكومة بدعم مالي، وتوفير حلول استثنائية، تستفيد منها العيادات، والمصحات الطبية، في ظل الظرفية الصحية، التي يعرفها المغرب، وما أثار ذلك من جدل وسط المغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أفادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “أن المصحات الخاصة تؤكد أنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها، أو التعبير عن أي موقف يخصها لأي جهة كيفما كان نوعها، وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها، والتزامها، خصوصا في مثل هذه الظرفية، التي تمر منها بلادنا”.