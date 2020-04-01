الممثل التركي “مهند” ينقل للمستشفى بعد شكوك حول إصابته بكورونا

نقل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في المغرب والعالم العربي بلقب “مهند”، في آخر ساعات يوم أمس الثلاثاء، إلى المستشفى بتركيا، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن مهند، في تغريدة على حسابه الرسمي موقع التواصل الاحتماعي تويتر، وجود شكوك بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وطلب من محبيه عدم القلق، مشيراً إلى أنه بانتظار نتائج الفحص، بعد أن تم نقله للمستشفى.

وأكد مهند أنه وزوجته قاما بحجر منزلي منذ 15 يوما، لكن ظهرت عليه بعض الأعراض التي تستوجب التأكد من سلامته أو العكس.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت يوم أمس، أن عدد المصابين بكورونا في البلاد ت 13 ألفاو531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243.