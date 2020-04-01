كورونا ينهي حياة أحد أبطال “حرب النجوم”

غيب الموت الممثل البريطاني، أندرو جاك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 سنة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.
وكشفت زوجة أندرو جاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة زوجها في منشور كتبت فيه: “شُخصت إصابة أندرو جاك بالفيروس، قبل يومين. لم يكن يشعر بأي ألم، ورحل عنا بسلام عالماً أن عائلته معه”.
ودخل أندرو جاك إلى إحدى مستشفيات ضواحي العاصمة لندن، وقد تدهورت صحته، في الأيام الأخيرة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، قبل أن يودع الحياة.
ويعرف جمهور الأعمال الفنية العالمية، أندرو جاك، بدوره في أفلام “حرب النجوم”، كما شارك في فيلم “بات مان الجديد”، وجسد دور البطولة في سلسلة أفلام “سيد الخواتم”، فيما يعرف في الوسط الفني بمهمة التدريب على اللهجات.
وأنهت الجائحة، التي تغزو دول العالم، حياة مشاهير كثر من عالم الفن، منهم غونتر مولر، وجيمس أوتيس، وجيم أويين.
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