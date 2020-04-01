بريطانيا تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا ..أكثر من 500 وفاة في يوم واحد!

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سجّلت للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بذلك، ترتفع حصيلة القتلى إلى 2352، بحسب فرنس بريس.
وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، أعلنت عن تسجيل 381 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء، “من بين من تم إدخالهم إلى المستشفيات” للعلاج من الفيروس.
إلى ذلك، ذكر جهاز الرعاية الصحية في إنكلترا، امس الثلاثاء أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 19 و98 عاما وكان اغلبهم يعانون من مشاكل صحية أخرى.
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