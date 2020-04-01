شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تذبح 200 ألف بطة بسبب انفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل
قالت وكالة الأغذية في المجر اليوم الأربعاء إنه تم إصدار الأوامر لمزرعتين بجنوب البلاد بذبح 200 ألف من البط ، عقب اكتشاف وجود فيروس انفلونزا الطيور في بعض الحيوانات.
وتقع المزرعتان على الحدود بين المجر وصربيا.
وكان قد تم إجبار مزرعة أخرى الأسبوع الماضي على ذبح 32500 من البط.
ويشار إلى أنه لم يرصد حتى الآن انتقال فيروس انفلونزا الطيور للإنسان.
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