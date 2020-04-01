شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. بريطانيا تكسر حاجز الـ 500 وفاة فى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء أن 563 شخصا توفوا بمرض الالتهاب الرئوي الجديد منذ أمس الثلاثاء.
وبلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس المستجد في المملكة المتحدة 2352 شخصا، فيما ثبتت إصابة نحو 30 ألف شخص بالمرض حتى الان، وسط توقعات بأن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد.
وكانت بريطانيا تأخرت لمدة طويلة في اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الفيروس كما أنها لم تجر سوى فحوص قليلة للكشف عن الفيروس مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا.
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