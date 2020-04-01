فرض حجر صحي على 50 بلدة في 21 ولاية تركية بسبب كورونا



أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه تم فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية في البلاد لمكافحة انتشار كورونا.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد الوزير إن نسبة سفر المواطنين بين الولايات (الـ81) انخفض بنسبة 98.9% ، عقب تقييد السفر مؤخراً، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن "من بين المصابين بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، ووالٍ واحد"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

هذا وكانت قد أعلنت الصحة التركية عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى .214

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى .243



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