الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر تعليق جميع المباريات بينها دوري الأبطال

2020-04-01 | 16:24
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وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تعليق كل المباريات بما في ذلك دوري الأبطال حتى إشعار آخر".
وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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