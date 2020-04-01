ذي قار تقرر غلق العيادات الطبية الخاصة ابتداءً من الجمعة ولمدة اسبوع

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر غلق العيادات الخاصة ابتداء من يوم ٣/ ٤ ولمدة اسبوع ضمن مقررات خلية الازمة".

وأَضافت، أن "من المقررات التي خرجت بها الخلية هذا اليوم ايضا منع خروج اي مواد طبية خارج حدود المحافظة والإيعاز الى الجهات الامنية بتسهيل حركة سيارات المواد الغذائية والدوائر الخدمية".