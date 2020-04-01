خلية الأزمة النيابية تعلن الاتفاق على إطلاق رواتب 67 ألف عائلة متعففة

وذكر بيان لنائب رئيس البرلمان رئيس الخلية حسن كريم الكعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الخلية عقدت، اليوم، الاجتماع السادس برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، بحضور رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا آل حيدر ورئيس لجنة التعليم العالي غيداء كمبش وكامل اعضائها".وأضاف أن "الاجتماع خصص لاستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، لبحث الاجراءات الطارئة المتخذة من الوزارة لاعانة العوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي، والاسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعية لعوائل مستحقة أخرى".

وتابع، أن "الكعبي اتفق مع وزير العمل على اطلاق رواتب لـ 67 سبعة وستين الف عائلة متعففة اضافية ،الذين تضرروا خلال الظرف الحالي خاصة بعد وجود التخصيصات المالية الكافية اليهم من الوزارة"، مطالباً جميع الوزارات بـ "استثمار مواردها المتاحة لإغاثة اصحاب القوت اليومي والشرائح المستضعفة الموجودة في شتى انحاء البلاد".



وأشار إلى أن "عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، قدمت خلال الاجتماع استعراضا لعدد من المقترحات لمعالجة الازمة المالية وتوفر السيولة النقدية في البلاد التي تعد من اهم التحديات التي تواجه تحقيق الامن الغذائي للمواطن خلال ازمة كورونا ".

وثمن الكعبي بحسب البيان، "دور وزارة العمل في اسناد الحالات الاستثنائية الطارئة في البلد"، داعياً الى "ضرورة تقديم كل انواع الدعم والتآزر والتنسيق مع برامج التكافل الاجتماعي وأصحاب التبرعات التي تعمل سويا من اجل تخطي الازمة".

وأشاد، بـ "مساهمة رابطة المصارف العراقية والجهات المانحة والعراقية المتواجدة في الصين عبر التبرع لشراء الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة".

وأوضح البيان، أن "الخلية قررت في نهاية الاجتماع استضافة وزيري التخطيط والزراعة في اجتماع يوم غد الخميس"، مطالبة جميع اللجان النيابية بـ "استكمال مقترحاتهم العاجلة لمواجهة التحدي المالي الذي يرتبط بالكامل في معالجة الازمة الحالية".

