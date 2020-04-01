الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية لاعادة عراقيين عالقين في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة عراقيين عالقين وجثتين لآخرين كانا قد سافرا للعلاج في تركيا. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه، "بالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في انقرة والقنصلية العامة في اسطنبول وبحضور الكادر الدبلوماسي تسيّر الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية من مطار اسطنبول إلى بغداد لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا".



وأضاف الصحاف، أن "على متنها (الطائرة) نحو 186 مواطنا، وجنازتين لعراقيين كانا قد سافرا لغرض العلاج".

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