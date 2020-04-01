أردوغان: تركيا قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لم يلتزم السكان "بالعزل الذاتي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا ستتخذ إجراءات إضافية إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا ولم يلتزم المواطنون "بالعزل الذاتي". ويحجم أردوغان عن إعلان حالة حجر صحي عام في أنحاء تركيا وذلك لأسباب اقتصادية في المقام الأول. وأكد اليوم الأربعاء أن أنقرة عازمة على مواصلة الإنتاج والتصدير.

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