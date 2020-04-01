هولندا تسجل 134 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة. وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا إن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة.

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