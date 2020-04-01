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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 6 وفيات و157 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1720، فضلا عن 6 وفيات جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إن الإصابات الجديدة توزعت على عدة مدن سعودية: المدينة المنورة (78) ومكة (55) والرياض (7) والقطيف (6) و3 في كل من جدة والهفوف و2 في كل من تبوك والطائف.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع الحالات الجديدة، باستثناء واحدة فقط، قادمة من الخارج، هي لمخالطين لمصابين تم رصدهم سابقا.
وأكد أن معظم المصابين وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة تسجيل 6 وفيات جديدة متصلة بفيروس كورونا: 3 لمقيمين وواحدة لمواطن سعودي في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض وحالة لمقيم في مكة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية إلى 16 حالة.
وأشار محمد العبد العالي إلى تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي المتعافين 264، لافتا إلى أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من تلك التي تعرفها العديد من البلدان.
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