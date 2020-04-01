الإمارات تنشئ أضخم مختبر في العالم لفحص كورونا خارج الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن إنشاء أضخم مختبر على مستوى العالم خارج الصين لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 14 يوما فقط.



وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات: "فخورون بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى القطاع الصحي في الدولة".

وأضافت، خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية عن مستجدات الوضع الصحي والإجراءات الوقائية في دولة الإمارات، أن الهدف من المختبر زيادة وتسريع التشخيص، حيث يجري المختبر الآلاف من الاختبارات يوميا، ولديه القدرة على الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها والمخالطين، والكشف عن مسببات الأمراض الجديدة مستقبلا.

ولفتت المتحدث باسم القطاع الصحي في الإمارات إلى إطلاق البرنامج الوطني "وقاية" كمنصة افتراضية "http://weqaya.ae" تضم جميع المستجدات والقرارات للباحثين عن أي معلومات وإرشادات صحية، وهي المصدر الموثوق للحصول على مستجدات الإجراءات للوقاية من فيروس (كوفيد-19).

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وأكدت الحوسني أن هدف منصة "وقاية" هو تعزيز الوعي لتجنب الإصابة بالمرض، وهذا هو مفهوم الوقاية في أبسط صورها، كما تم تشكيل "فريق وقاية" الميداني، الذي يتألف من مجموعة من المتطوعين من جميع الجنسيات، للقيام بالتوعية الميدانية، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية.

ووجهت الحوسني رسالة مليئة بالشجن إلى كبار السن في دولة الإمارات، قائلة: "رسالة خاصة اليوم أوجهها لبركة بيوتنا ودولتنا لأمهاتنا وآبائنا بعدنا عنكم حرص على سلامتكم وصحتكم، وليس تقصيرا. نبتعد بأجسادنا عن أبائنا وأمهاتنا، ولكن القلوب معهم، والتواصل معهم مستمر ولن ينقطع، هي فترة استثنائية وستمر بإذن الله".

ووجهت الحوسني تحية لكل العاملين في دولة الإمارات في مختلف القطاعات من منازلهم أو من الميدان، مضيفة: "بالتزامكم العمل مستمر، وهو استمرار كذلك لإنجاح جميع الجهود الوطنية".

وأكدت المتحدث باسم القطاع الصحي في الإمارات أنه يتم التعامل مع الحالات المتوفاة بفيروس كورونا بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية للمسلمين، أو تعاليم الأديان المختلفة، مع مراعاة اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصحية المعتمدة في هذا الصدد.