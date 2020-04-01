باحثة تكشف عن الغطاء السياسي للإخوان بتونس من خلال الدعم القطري والتركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تونس الدوحة أنقرة - الخليج 365

كشفت باحثة تونسية، عن أن الدعم القطري والتركي هي من تعطي الغطاء السياسي للإخوان.



واعتبرت الباحثة في العلوم السياسية، نرجس بن قمرة، أن الحركة الإسلامية في تونس نشأت من رحم الفكر الإخواني في بداية سبعينيات القرن الماضي ولم تتخل عن الأساسات الفلسفية للفكر الأصولي.

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وأوضحت أنه يبرز في كل خطابات زعيم التنظيم راشد الغنوشي تعاطفًا ضمنيًا مع الجماعات المسلحة والتنظيمات الداعشية، لافتة إلى وصف الغنوشي في تصريحات إعلامية سابقة عناصر هذه التنظيمات بالشباب الذي "يبشر بثقافة جديدة".

وأضافت بن قمرة، في تصريحات نشرها موقع "العين الإخبارية"، أن قاعدة تحرك هذه التنظيمات تجد غطاءها السياسي من خلال الدعم التركي والقطري والأيادي الإخوانية في تونس.

وأكدت أن هذا الغطاء هو بمثابة النار التي تلتهم الاستقرار الداخلي في تونس والتي تعطي جرعات من الأكسجين، لاستدامة حيوية التنظيمات الإرهابية.

يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية ضبطت أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 كميات من المتفجرات والأسلحة تركية الصنع كانت في طريقها من ليبيا إلى تونس، ومع تكثيف التهديدات الإرهابية، تجد حكومة إلياس الفخفاخ نفسها أمام صعوبات متعددة العناوين، قد تعقد من فرص نجاحها في المستقبل القريب.