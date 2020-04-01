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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بتطور خطير.. بارجة تركية تقصف بصواريخ على منطقة العجيلات غرب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
طرابلس - الخليج 365
في تطور خطير، قصفت بارجة تركية منطقة العجيلات غرب العاصمة الليبية.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، أن بارجة تركية أطلقت صواريخ على منطقة العجيلات، غربي العاصمة طرابلس.
وأضاف المسماري، في بيان له،"في تطور خطير بالعمليات العسكرية الجارية غرب البلاد، بارجة تركية تقوم برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر".
وأكد المسماري استمرار دعم القوات البحرية التركية للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "البوارج التركية كانت ترافق سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين."
ويتقدم الجيش الليبي على عدة جبهات في العاصمة طرابلس و ما حولها، حيت دخلت قواته حي أبوسليم (جنوب) و سيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف لمنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن ذخيرة في مدينة مصراتة.
كما أسقط سلاح الجو الليبي طائرة تركية مسيرة في منطقة السكت بمصراتة، واثنتين أخريين جنوبي طرابلس.
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